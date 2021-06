‘China wil grenscontroles om Covid-19 nog zeker jaar behouden’

China is van plan om de grenscontroles die zijn ingesteld vanwege de coronapandemie nog zeker een jaar in stand te houden. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van ingewijden. Ondanks relatief lage besmettingscijfers vreest het land nieuwe varianten van het virus, zeker omdat in China volgend jaar meerdere grote evenementen gepland staan.