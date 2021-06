‘Horecazaken onzeker over aanpak rondom vertonen EK-wedstrijd’

Horecazaken weten niet zeker of ze de achtste finale van het Nederlands elftal op het EK komende zondag op buitenschermen kunnen tonen. De regelgeving hierover is nog niet overal duidelijk. Een enkeling overweegt om toegangstesten in te voeren, maar niet alle horecazaken zijn dit van plan. Dat komt naar voren uit een rondvraag onder verschillende horecaondernemers. Vanaf zaterdag aanstaande mogen horecazaken weer sportwedstrijden uitzenden.

‘Het wordt een uitdaging’, zegt Bredase horecabaas Johan de Vos. ‘We zijn nog aan het bedenken hoe we dit het beste kunnen faciliteren’. De Vos is nog in gesprek met de gemeente, net als horeca-eigenaar Laurens Meyer, die zo’n vijftig zaken in heel Nederland heeft. ‘Hoe het er zondag precies uit gaat zien weten we nog niet, dat gaat allemaal in overleg’, laat Meyer weten.

Onder meer over het buiten neerzetten van beeldschermen bestaat twijfel. ‘We moeten afwachten wat de regelgeving precies wordt. Binnen gaan we op grote schermen kijken, dat mag’, zegt de Rotterdamse horecaondernemer Herman Hell. ‘Maar of dat buiten kan is de vraag. Kleinere schermen mogen we wel neerzetten, dus dat doen we anders sowieso’.

Toegangstesten

Ook de Amsterdamse horecaondernemers Michel Pais en Riad Farhat zijn nog niet zeker of schermen buiten zijn toegestaan. Riad zegt dat zij er nog niet over uit zijn of ze de wedstrijd willen laten zien als het alleen binnen mag. ‘Als we ook buiten op grote schermen mogen kijken, dan hebben we meer ruimte en dan willen wij het zeker door laten gaan. Donderdag horen we meer’.

Verder bestaat nog twijfel over het invoeren van toegangstesten. Als horecazaken de testen invoeren, dan mag de 1,5 meterregel binnen worden losgelaten. De Vos wil niet met de testen werken: ‘Dat vind ik een stap te ver gaan. De jeugd is bijvoorbeeld nog niet gevaccineerd, die zouden dan verplicht moeten testen om binnen de wedstrijd te kunnen kijken. Ik werk liever met afstand voor iedereen, zodat ik niemand buitensluit’. Hell geeft aan daar nog geen beslissing over te hebben genomen. ‘Daar zijn we nog niet over uit, wij kijken nog in hoeverre we het gastvrij vinden om dat te vragen’.

Aparte locaties

Ondernemer Pais biedt gasten de keuze door twee aparte locaties in te zetten, een locatie voor mensen die wel getest zijn en een locatie voor mensen die niet getest zijn. ‘Op beide plekken kunnen mensen de wedstrijd kijken en gebruikmaken van de bar. Maar binnen de ruimte waar mensen getest zijn hoeft geen afstand te worden gehouden en mogen mensen ook staan. Dus hier lijkt het weer meer een beetje zoals vroeger’.

Elektronicaverkoper Mediamarkt verwacht dat ondanks de versoepelingen veel mensen thuis het EK gaan kijken. Zo ziet Mediamarkt de laatste twee weken een flinke toename in verkochte schermen, vooral beamers. ‘Die worden vooral gekocht door mensen die door corona thuis het EK willen kijken, gok ik’, zegt een woordvoerder. Ook winkelketen BCC ziet het aantal verkochte televisies de laatste vier weken toenemen. ‘Maar dat is altijd zo rond het EK en het WK’, stelt een zegsman.