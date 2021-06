Koers Pearle-moeder fors lager na tegenvaller bij beoogde overname

Optiekconcern GrandVision was dinsdag ook aan het slot van de handel een van de grootste verliezers op de Amsterdamse beurs. Het risico dat de miljardenovername van het moederbedrijf van Pearle door brillen- en lenzenfabrikant EssilorLuxottica niet doorgaat, is groter geworden na een juridische overwinning van die laatste partij. De AEX leefde in de namiddag op en eindigde met een duidelijke plus.

GrandVision zakte bijna 8 procent en was de grootste daler in de MidKap. Een arbitragehof oordeelde dat het bedrijf zich niet aan de overnameovereenkomst met EssilorLuxottica heeft gehouden door zijn bedrijfsvoering te veranderen tijdens de coronacrisis. Door de uitspraak mag EssilorLuxottica, eigenaar van brillenmerk Ray-Ban, zich terugtrekken uit de deal.

Investeerder HAL, dat nu nog een meerderheidsbelang in GrandVision heeft, zakte 4,6 procent. EssilorLuxottica zakte licht in Milaan.

Prosus

De AEX-index van de 25 grootste beursfondsen op het Damrak eindigde 0,7 procent hoger op 728,59 punten. Sterkste stijger was de investeerder in winkelvastgoed Unibail-Rodamco-Westfield (plus 2 procent), mogelijk geholpen door een positief analistenrapport van JPMorgan over de Britse detailhandel. Techinvesteerder Prosus zakte 3,2 procent en was de grootste verliezer. Verzekeraars NN, ASR en Aegon verloren tot net geen 2 procent.

De MidKap daalde 0,1 procent tot 1043,26 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen wonnen tot 0,4 procent.

Air France-KLM

Air France-KLM daalde 0,8 procent. Topman Ben Smith van de luchtvaartcombinatie verwacht deze zomer een nieuwe deal met de Nederlandse overheid te kunnen sluiten over coronasteun. Waarschijnlijk gaat het om het omzetten van schulden die Air France-KLM heeft bij de Nederlandse staat in nieuwe aandelen. Bij de kleinere bedrijven was houtveredelaar Accsys een opvallende stijger met ruim 6 procent winst. De onderneming meldde dat de resultaten in het afgelopen boekjaar aanzienlijk zijn verbeterd.

Vivendi steeg 0,1 procent. Aandeelhouders van het Franse mediaconcern hebben ingestemd met de voorgenomen afsplitsing en beursgang van Universal Music Group in Amsterdam. Deel van het plan is ook een grote inkoop van eigen aandelen.

De olieprijzen gingen licht omlaag na nieuws dat Rusland overweegt een voorstel in te dienen bij olie-alliantie OPEC+ voor een verdere verhoging van de olieproductie. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent minder waard op 72,95 dollar. Brentolie daalde 0,2 procent tot 74,73 dollar. De euro was 1,1902 dollar waard, tegenover 1,1910 dollar een dag eerder.