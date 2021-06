Premier België: lange formatie creëert beeld onbestuurbaarheid

Het beeld dat een lange periode van formeren bij de bevolking achterlaat is niet goed, aldus De Croo. En de Belgische eerste minister kan het weten. Het duurde vijfhonderd dagen voordat zijn kabinet op het bordes stond. Maar hij heeft het ‘volste vertrouwen’ erin dat het uiteindelijk ook in Den Haag goed komt.

Premier Rutte zei dat het ‘zeer leerzaam’ was om met zijn Belgische collega te praten over het politieke proces. ‘In België is het gelukt een sterke regering te vormen. Dat is natuurlijk een aanmoediging’, zei hij. De liberaal De Croo wilde niet zeggen welke tips hij Rutte heeft gegeven. ‘Ik heb mijn ervaringen gedeeld.’

De VVD-leider denkt trouwens wel weer in het Torentje te komen. ‘Ik denk dat er een redelijke kans is dat ik door mag in deze functie. Alleen dan moeten we nog wel een kabinet hebben en daar zitten we middenin.’ Maar het duurt wel lang. ‘Het gaat wel wat trager dan we gewend zijn’, verzuchtte Rutte.

Informateur Mariëtte Hamer wil dat Rutte en D66-leider Sigrid Kaag een aanzet maken van een regeerakkoord op hoofdlijnen. Daarna zouden andere partijen kunnen aansluiten en zouden half augustus de echte onderhandelingen over de vorming van een nieuwe regering kunnen beginnen.