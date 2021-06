Komst label Swift en Eilish naar Amsterdamse beurs dichterbij

De notering van ‘s werelds grootste platenlabel aan de Amsterdamse aandelenbeurs is een stap dichterbij gekomen. Aandeelhouders van het Franse mediaconcern Vivendi hebben in overgrote meerderheid ingestemd met een afsplitsing en beursgang voor Universal Music Group (UMG). Het label achter sterren als Taylor Swift, Billie Eilish en Lady Gaga is naar schatting tientallen miljarden euro’s waard.