NEC krijgt weer meer tijd om Goffertstadion te kopen

Nijmegen geeft voetbalclub NEC meer tijd om stadion De Goffert te kunnen kopen. In eerste instantie liep de aankoopoptie tot 1 januari 2020. Die termijn is toen verlengd naar 1 juli 2021 en nu krijgen NEC en de projectontwikkelaar de tijd tot 31 december 2023. NEC gaat het stadion voor 7 miljoen euro van de gemeente kopen, zo is in 2018 al afgesproken.