Wall Street in afwachting van verklaring Fed-voorzitter Powell

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag bij opening amper van hun plek gekomen, na de mooie plussen een dag eerder. De aandacht van beleggers op Wall Street gaat vooral uit naar de verklaring die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell later op de dag zal afleggen voor het Congres. Daarbij zal scherp worden gelet op eventuele aanwijzingen over een snellere verhoging van de rente in de Verenigde Staten.

In een vooraf gepubliceerde verklaring meldde Powell dat de inflatie in de VS de laatste maanden sterk is opgelopen, maar dat dit waarschijnlijk van tijdelijke aard is. Bij het rentebesluit van de Federal Reserve vorige week werd gezegd dat de rente waarschijnlijk eerder omhoog zal gaan dan gedacht. Vervolgens voegde het hoofd van de Fed van St. Louis, James Bullard, hier vrijdag aan toe dat hij volgend jaar al een renteverhoging verwacht. Dit zorgde voor onrust op de beurzen.

De toonaangevende Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een min van 0,1 procent op 33.806 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte een fractie tot 4223 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,2 procent tot 14.162 punten.

Alphabet

Bij de bedrijven staat Google-moeder Alphabet (min 2,7 procent) in de belangstelling. De Europese Commissie begint een formeel onderzoek naar mogelijk concurrentieverstorend gedrag door Google. Het gaat dan met name om de onlinereclametechnologie die het techbedrijf gebruikt. Brussel wil weten of Google de Europese mededingingsregels heeft geschonden door eigen diensten voorrang te geven op die van concurrenten.

Computerspellenverkoper GameStop won bijna 7 procent. Het bedrijf heeft ruim 1,1 miljard dollar opgehaald met een eerder aangekondigde aandelenverkoop. GameStop behoort tot de zogeheten Reddit-aandelen, vernoemd naar internetforum Reddit waar beleggers elkaar ertoe aanzetten massaal bepaalde stukken op te kopen.

Delta Air Lines

Luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines gaf 1 procent prijs. Delta wil tegen de zomer van volgend jaar meer dan duizend nieuwe piloten hebben aangenomen. De maatschappij rekent op een sterk herstel uit de coronacrisis en verwacht dat het op meer routes zal vliegen.

Het aandeel van pluimveebedrijf Sanderson Farms sprong meer dan 10 procent omhoog. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal heeft de onderneming plannen om zichzelf te koop te zetten en is er interesse van verschillende partijen voor een overname.