Bitcoin duikt voor het eerst sinds januari onder de 30.000 dollar

De waardedaling van cryptomunt bitcoin houdt aan. De digitale munteenheid verloor dinsdag ruim 5 procent aan waarde en kwam daarmee onder de 30.000 dollar terecht. Het was voor het eerst sinds januari dat een bitcoin zo weinig waard was.

De digitale munt piekte begin april op ruim 63.000 dollar. Sindsdien is de waarde van de munt stevig gedaald. Eerst werd daarvoor gewezen naar het feit dat de producent van elektrische auto’s Tesla stopte met het accepteren van betalingen in bitcoins vanwege milieuzorgen. Later kwam daar optreden van de Chinese overheid tegen zogeheten bitcoinminers bij.

Alle transacties in bitcoins worden bijgehouden in de blockchain, een soort administratie die overal tegelijk wordt bijgewerkt. Dat gebeurt elke tien minuten. Om elke aanvulling veilig te verwerken, moet een ingewikkelde wiskundige formule worden opgelost. Wereldwijd staan speciale computersystemen met grote rekenkracht en dus veel energieverbruik daar de hele dag door op te puzzelen. Dat heet minen. Wie de formule oplost, wordt beloond in bitcoins.

Veel van die computers staan in China, terwijl de bitcoin al sinds 2017 verboden is in dat land. De afgelopen maanden zijn de overheden van verschillende Chinese provincies op gaan treden tegen de datacentra waar dat minen gebeurt, vorige week gebeurde dat in Sichuan. China wil het elektriciteitsverbruik door de miners terugdringen.