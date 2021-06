Nieuwe fabrieken voor coronavaccin Pfizer/BioNTech in Europa

De farmaceuten Pfizer en BioNTech mogen in Europa nog twee fabrieken inschakelen voor de productie van hun coronavaccin. Het gaat om een locatie van Allergopharma in de buurt van Hamburg in Duitsland en een vestiging van Novartis vlakbij Bazel in Zwitserland.

De twee fabrieken zijn goedgekeurd door de Europese toezichthouder voor vaccins, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam. Pfizer en BioNTech kunnen de fabrieken meteen gebruiken om meer vaccins te leveren.