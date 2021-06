Tbs met dwangverpleging voor zoon die moeder doodstak

De rechtbank in Groningen heeft tbs met dwangverpleging opgelegd aan de man die vorig jaar oktober in Grijpskerk zijn moeder (57) met een mes doodstak. De 37-jarige Johnny van den W. kampte destijds met psychoses. Omdat hij ontoerekeningsvatbaar was, vindt de rechter een celstraf niet passend.

De vrouw werd op de avond van vrijdag 2 oktober in haar woning met veel steken om het leven gebracht. Van den W. vertelde in de rechtbank dat hij dacht dat ze hem wilde vergiftigen. Volgens de rechtbank was de daad ongepland en gaat het niet om moord, maar om doodslag.

Van den W. heeft een waanstoornis met paranoïde trekken en is zwakbegaafd. Hij wordt al jaren behandeld. De man was eind 2019 zelf gestopt met zijn medicatie. Daarna ging het bergafwaarts. Hij woonde in Zuidhorn, kwam zonder werk te zitten en had nog maar met een paar mensen contact.

Tbs met voorwaarden

Psychisch deskundigen hadden de rechtbank geadviseerd om tbs met voorwaarden op te leggen. Zo zou Van den W. nu weer zijn medicatie gebruiken en is hij gemotiveerd om behandeld te worden. De officier van justitie vond deze lichtere tbs-variant geen goede oplossing, onder meer omdat Van den W. niet ‘medicatietrouw’ is gebleken.

Ook de rechtbank vindt een strikt kader, en dus tbs met dwang, noodzakelijk. De rechter noemt het zorgelijk dat Van den W. in staat is om zijn psychische problemen te maskeren en de kans op herhaling is volgens deskundigen groot.

Niet serieus

Van den W. dacht dat meerdere mensen, onder wie familieleden, hem wilden doden. Ook zou zijn computer zijn gehackt. Op 1 en 2 oktober stapte hij naar de politie. De agenten namen hem niet serieus, zei hij in de rechtbank. Hij wilde iemand neersteken zodat hij toch gehoord zou worden.

Op 2 oktober liep Van den W. met een mes door Zuidhorn en achtervolgde mensen een bus in. Telkens durfde hij niet te steken. Weer thuis dacht hij aan zelfmoord. Om over zijn problemen te praten, pakte hij ‘s avonds de trein naar zijn moeder. Van den W. had eerder zelfmoordgedachtes. Hij heeft in het verleden zijn toen minderjarige broer misbruikt en kampt sindsdien met schuldgevoelens.

Familieleden stellen dat de ggz ondanks aandringen niet ingreep en heeft gefaald.