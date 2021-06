GrandVision onderuit op Damrak door mogelijk klappen brillenfusie

Het aandeel GrandVision ging dinsdag in de uitverkoop op het Damrak. De overname van het moederbedrijf van optiekketens Pearle en Eye Wish door het Frans-Italiaanse EssilorLuxottica dreigt niet door te gaan. Ook investeerder HAL, grootaandeelhouder van GrandVision, moest het om die reden ontgelden. De Europese beurzen lieten weinig beweging zien. Beleggers keken vooral uit naar de verklaring die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell later op de dag zal afleggen voor het Congres.

GrandVision zakte bijna 8 procent en was de grootste daler in de MidKap. Het arbitragehof oordeelde dat het bedrijf zich niet aan de overnameovereenkomst met EssilorLuxottica heeft gehouden door zijn bedrijfsvoering te veranderen tijdens de coronacrisis. Door de uitspraak mag EssilorLuxottica, eigenaar van brillenmerk Ray-Ban, zich terugtrekken uit de deal. De Frans-Italiaanse brillenreus verklaarde zijn opties te bekijken en daalde 1,3 procent in Milaan. HAL verloor dik 4 procent op de lokale Amsterdamse markt. Analisten van KBC Securities denken dat EssilorLuxottica zal aansturen op een herziening van de voorwaarden van de deal.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur ongewijzigd op 723,81 punten. De MidKap verloor 0,4 procent tot 1040,14 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs daalden tot 0,2 procent. Londen won 0,2 procent.

Prosus

Prosus stond onderaan bij de hoofdbedrijven op het Damrak met een verlies van 2,9 procent. De daling volgde op een fors koersverlies van het Chinese technologiebedrijf Tencent, waarin de techinvesteerder een groot belang heeft. Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield ging aan kop met een winst van 3 procent.

Sterkste stijger bij de middelgrote bedrijven was laadpalenfabrikant Alfen met een plus van 2,2 procent. Air France-KLM daalde 0,1 procent. Topman Ben Smith van de luchtvaartcombinatie verwacht deze zomer een nieuwe deal met de Nederlandse overheid te kunnen sluiten over coronasteun. Waarschijnlijk gaat het om het omzetten van schulden die Air France-KLM heeft bij de Nederlandse staat in nieuwe aandelen. Tankopslagbedrijf Vopak kreeg een contract voor een nieuwe terminal voor vloeibare producten in China en klom 0,8 procent.

Accsys

Houtveredelaar Accsys zag de resultaten in het afgelopen boekjaar flink aantrekken en werd 3,7 procent hoger gezet. Ordina won 0,3 procent. De IT-dienstverlener liet tijdens zijn beleggersdag weten op koers te liggen om zijn doelstellingen voor 2022 te halen.

De euro stond op 1,1882 dollar, tegen 1,1910 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent goedkoper op 73,11 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 74,45 dollar per vat.