Brussel begint onderzoek naar werkwijze Google bij onlineadvertenties

De Europese Commissie begint een formeel onderzoek naar mogelijk concurrentieverstorend gedrag door Google. Het gaat dan met name om de onlinereclametechnologie die het Amerikaanse bedrijf gebruikt. Brussel wil weten of Google de Europese mededingingsregels heeft geschonden door eigen diensten voorrang te geven op die van concurrenten. Ook kijkt Brussel naar de wijze waarop Google met data omspringt.

In het onderzoek zal met name worden nagegaan of Google de toegang tot gebruikersgegevens voor advertentiedoeleinden op websites en apps alleen voor eigen gebruik reserveerde en derden daar geen toegang tot gaf. EU-commissaris Margrethe Verstager, die over mededingingsbeleid gaat, benadrukt dat onlineadvertenties de kern zijn voor onder meer Google om onlinediensten te gelde te maken. Niet alleen verzamelt Google gegevens om deze te gebruiken voor gerichte reclamedoeleinden, ook verkoopt het concern advertentieruimte en fungeert het als tussenpersoon voor onlinereclame.

"Wij zijn bezorgd dat Google het voor andere onlinereclamediensten moeilijker heeft gemaakt om te kunnen concurreren met advertentiediensten", aldus Verstager. Volgens de Europese Commissie is een gelijk speelveld van essentieel belang. Dat geldt voor adverteerders om consumenten te bereiken, voor consumenten die sites van uitgevers willen bereiken en voor uitgevers om hun ruimte aan adverteerders te verkopen om inkomsten te genereren.

De duur van het onderzoek is nog niet bekend. Dat hangt af van een aantal factoren zoals de complexiteit van de kwestie en de mate waarin ondernemingen meewerken met de Commissie.