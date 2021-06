BLØF houdt nieuw festival in Rotterdam Ahoy

Nu Concert At Sea voor het tweede jaar op rij niet kan doorgaan, komt de organisatie met een nieuw festival in Rotterdam Ahoy. Het evenement HIER vindt op 13 november plaats in meerdere zalen, maakte medeorganisator BLØF dinsdag bekend.

De Zeeuwse band zal zelf het podium beklimmen. Ook namen als Racoon, Suzan & Freek, Ronnie Flex, Maan en Son Mieux staan op het affiche. De kaartverkoop voor HIER start vrijdagochtend om 10.00 uur.

Tijdens het festival zijn er optredens in zalen als de Ahoy Arena en ook het nieuwe RTM Stage. Daarnaast is er een culinair dorp met foodtrucks en terrassen.

Niet buiten

De plannen voor HIER ontstonden toen Concert At Sea weer een jaar werd doorgeschoven. "Het kwam voort uit ongeduld en frustratie", zegt bassist Peter Slager. "Het duurt weer een jaar voordat Concert At Sea er is, kunnen we niet iets doen wat er een klein beetje op lijkt maar niet hetzelfde is?"

Omdat HIER in het najaar plaatsvindt, moest het festival vanwege het weer binnen worden gehouden. "Dat wil je in Nederland dan natuurlijk niet buiten doen", aldus Slager.

Voor Ahoy is gekozen omdat de band een bijzondere band heeft met Rotterdam. "We hebben altijd een sterk gevoel van thuiskomen op die plek gehad. Misschien komt het ook omdat we als Zeeuwen die verbinding met Rotterdam voelen. We hebben grote shows door Nederland gedaan, maar er is geen grote zaal waar we vaker hebben gespeeld dan Ahoy", zegt zanger Paskal Jakobsen. "Het wordt een indoorfestival waarbij we niet alleen de zalen zelf maar ook de ruimtes eromheen gebruiken. We hebben er heel veel zin in."