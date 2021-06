Datingbedrijf Bumble stuurt personeel naar huis om te ontstressen

Bumble heeft een druk jaar achter de rug. Het ging naar de beurs en zag een flinke toename van het aantal gebruikers. Een bestuurder onthulde op Twitter dat oprichter Whitney Wolfe Herd aanvoelde dat onder haar personeel sprake was van een ‘collectieve burn-out’. Dat zou vooral in de VS, waar werknemers vaak weinig vakantiedagen hebben, een ‘big deal’ zijn.

De 31-jarige Wolfe Herd werd eerder dit jaar de jongste vrouw in de Amerikaanse geschiedenis die met haar bedrijf de beurs opging. Ze had in februari haar achttien maanden oude zoon bij zich toen ze de bel luidde op de Nasdaq. Ze verklaarde in haar speech het internet een ‘vriendelijkere’ plaats te willen maken.

De pandemie had het afgelopen jaar ook grote gevolgen voor de datingindustrie. Door de wereldwijde maatregelen tegen het coronavirus, konden mensen vaak niet zomaar meer fysiek afspreken met vreemden. Dat gebeurde daardoor in toename mate digitaal, bijvoorbeeld via videoapps als Zoom.