‘Bouw woningen moet gepaard gaan met investeringen in ov’

Ook de Mobiliteitsalliantie met daarin bijvoorbeeld de ANWB, Bouwend Nederland, de Fietsersbond en Schiphol pleiten voor investeringen in mobiliteit. De organisaties zetten daarbij in op het spreiden van reizigersstromen, het vergroten van de verkeersveiligheid en grootschalige investeringen in infrastructuur.

Tegen 2040 moeten er bijna een half miljoen woningen zijn gebouwd. Met het plan van het forum, een publiek-private samenwerking voor alle organisaties die zich inzetten bij de vernieuwing van stadscentra, is een investering van 142 miljard euro gemoeid. Daarvan is zo’n 109 miljard euro al zo goed als rond. Het gaat om grootschalige woningbouw op een veertiental plekken in Nederland, met name in de Randstad, maar ook nabij Groningen, Zwolle, Nijmegen en een aantal Brabantse steden. Volgens NS-baas Marjan Rintel zal echter niemand een woning kopen als je er niet fatsoenlijk kan komen. Ook voor het halen van de klimaatdoelen is inzet op openbaar vervoer volgens haar van cruciaal belang. ‘Wie honderdduizenden woningen bouwt, doet maar de helft van het werk als je niet investeert in mobiliteit’, zegt ze.

Volgens demissionair minister Kajsa Ollongren van Wonen komt de bouw van honderdduizenden woningen de komende jaren evengoed in het geding als het Rijk niet bijspringt met 20 miljard euro aan investeringen, zo schreef ze maandag in een brief aan de Tweede Kamer. Of het Rijk de knip trekt om te zorgen dat de woningen worden gebouwd is aan een volgend kabinet. Eerder bleek al uit onderzoek dat provincies en gemeenten bijna 14 miljard euro tekort komen om de komende jaren voldoende te bouwen.