‘Amsterdam flink gestegen op lijst duurste steden voor expats’

Amsterdam is flink gestegen op een wereldranglijst van duurste steden voor expats om in te leven. Nieuw onderzoek van adviesbureau Mercer zet de Nederlandse hoofdstad nu op de 44e plek. Dat is twintig plaatsen hoger dan vorig jaar en dit komt vooral door wisselkoerseffecten.

De sprong van Amsterdam op de ranglijst heeft volgens consultant Ellen van Arenthals van Mercer Nederland te maken met de waardestijging van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Tussen maart 2020 en maart 2021 won de euro bijna 11 procent aan waarde afgezet tegen de dollar. Daardoor kwamen de prijzen in Amsterdam in de internationale vergelijking met andere steden in de wereld aanzienlijk hoger uit. Ook andere Europese steden klommen op de ranglijst, bijvoorbeeld Parijs, Milaan, Wenen en Dublin.

De eerste plek in het klassement was voor de Turkmeense hoofdstad Asjchabad, dat Hongkong voor het eerst in drie jaar van de troon stoot. Zwitserland bleef Europees aanvoerder van de lijst. Naast Zürich op plaats 5, behoren Genève en Bern tot de tien duurste steden ter wereld voor expats om te leven. Beiroet in Libanon eindigde dit jaar op de derde plek. Zowel corona als de explosie in de haven van Beiroet vorig jaar bracht het land in een economische depressie, wat de stijging volgens Mercer verklaart.

De rangschikking van dit jaar omvat in totaal meer dan tweehonderd steden. De onderzoekers keken voor hun vergelijking naar de kosten van bijvoorbeeld huisvesting, vervoer, voedsel, kleding, huishoudelijke goederen en vermaak. De goedkoopste stad uit de lijst was Bisjkek, de hoofdstad van Kirgizië.