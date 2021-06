Zeetransportbedrijven helpen Nikkei herstellen na koersval

De toonaangevende Nikkei in Tokio steeg 3,1 procent en eindigde op 28.884,13 punten. Een dag eerder raakte de Japanse hoofdindex nog ruim 3 procent kwijt. Mitsui OSK Lines klom dik 9 procent tot de hoogste koers in tien jaar tijd. De containervervoerder verdrievoudigde zijn winstverwachting voor de eerste zes maanden van het huidige boekjaar. Branchegenoten Kawasaki Kisen en Nippon Yusen werden rond de 10 procent hoger gezet. Ook de autofabrikanten deden goede zaken, dankzij een daling van de Japanse yen. Suzuki dikte 7 procent aan en Toyota won ruim 3 procent.

De andere belangrijke aandelenmarkten in de Aziatische regio lieten eveneens overwegend winsten zien. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,6 procent in de plus en de Kospi in Seoul klom 0,7 procent. De Australische All Ordinaries in Sydney kreeg er 1,6 procent bij. De Hang Seng-index in Hongkong bleef achter met een min van 0,2 procent door koersverliezen onder de Chinese technologiebedrijven.