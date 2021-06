Vertrouwen consumenten en koopbereidheid op niveau voor crisis

Het vertrouwen dat Nederlanders hebben in de economie is weer op het niveau van voor de coronacrisis. Ook de koopbereidheid nam toe tot een niveau dat sinds de uitbraak van de pandemie niet meer is gemeten. Dat komt naar voren uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De index die het consumentenvertrouwen meet kwam uit op een stand van min 3 tegen min 9 in mei. Daarmee lag het consumentenvertrouwen boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (min 8). Ook steeg de koopbereidheid tot een niveau van voor de crisis. In maart 2020, voor de crisis losbarstte, werd ook een stand van min 3 gemeten. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (min 41).

Verder nam de koopbereidheid toe tot een niveau dat voor de coronacrisis voor het laatst werd gezien. Consumenten oordeelden positiever over de financiële situatie in de komende twaalf maanden en over de financiële positie in de afgelopen twaalf maanden. Ook vonden ze de tijd voor het doen van grote aankopen minder ongunstig dan in mei.

Het hebben van een baan speelt een grote rol bij de koopbereidheid. Consumenten oordeelden in juni minder negatief over de toekomstige werkloosheid dan een maand eerder, aldus het CBS.