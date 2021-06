‘Actie tegen Hongkongse krant niet gericht tegen persvrijheid’

De Hongkongse leider Carrie Lam zegt dat de acties van de autoriteiten tegen de prodemocratische krant Apple Daily niet gericht zijn tegen de persvrijheid en wijst internationale kritiek daarop van de hand. Ze ziet de kritische geluiden als pogingen om daden die de nationale veiligheid in gevaar brachten te ‘verfraaien’.

Belangrijke personeelsleden van Apple Daily, zoals de uitgever en hoofdredacteur, werden onlangs gearresteerd en de bankrekeningen van het bedrijf zijn bevroren. Hierdoor verkeert het dagblad in acute geldnood en dreigt het te moeten stoppen met alle activiteiten. De uitgever en de hoofdredacteur zijn aangeklaagd voor het overtreden van de nationale veiligheidswet waarmee China zijn greep op de voormalige Britse kroonkolonie heeft versterkt. Een rechtbank weigerde hen op borgtocht vrij te laten.

Rechtengroepen, mediaorganisaties en westerse regeringen hebben de acties van de autoriteiten bekritiseerd en hun bezorgdheid geuit over de persvrijheid en andere rechten in de door China geregeerde stad. Zo lieten de Verenigde Staten weten diep bezorgd te zijn over het ‘selectieve’ en ‘politiek gemotiveerde’ gebruik van de veiligheidswet.

Onjuist

Lam noemde de beschuldigingen van de VS tijdens haar wekelijkse persconferentie onjuist. ‘Probeer het belang van het overtreden van de nationale veiligheidswet niet te bagatelliseren’, zei Lam. ‘Probeer deze daden die de nationale veiligheid in gevaar brengen niet mooier te maken. En probeer de autoriteiten van Hongkong niet te beschuldigen van het gebruik van de nationale veiligheidswet als een instrument om de media te onderdrukken of de vrijheid van meningsuiting te verstikken’, voegde ze eraan toe.

Donderdag werden in totaal vijf belangrijke personeelsleden bij de krant opgepakt, terwijl ongeveer 500 politiemannen de redactie doorzochten en zeker veertig harde schijven in beslag namen. De doorzoeking gebeurde vanwege dertig opiniestukken in de krant waarin wordt opgeroepen tot buitenlandse sancties tegen China en Hongkong. De eigenaar van de krant, mediatycoon Jimmy Lai, zat al vast. Hij schreef een aantal van de artikelen.

Bestuursleden van uitgever Next Digital vragen de Hongkongse autoriteiten een deel van de bevroren tegoeden vrij te geven, zodat het personeel kan worden betaald. Als dat niet gebeurt, wordt volgens Apple Daily vrijdag een laatste publicatiedatum bekendgemaakt. Inmiddels hebben de eerste redactieleden ontslag genomen. De economieredactie en de Engelse editie van Apple Daily stoppen en de presentator van de digitale avondshow kondigde haar vertrek aan.