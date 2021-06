‘YoungCapital wordt The Works en wil internationaal groeien’

Recruitmentbureau YoungCapital verandert de naam van zijn moederbedrijf in The Works en kondigt tegelijkertijd grootse groeiplannen aan. Het bedrijf heeft in de twintig jaar dat het bestaat 9 procent marktaandeel verworven in Nederland en ziet kans om de aankomende jaren Europa te veroveren.

In de eerste vier maanden van 2021 was de omzet van het bedrijf 33 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de directeur van The Works, Ineke Kooistra, is die stijging niet alleen het gevolg van de opleving van de arbeidsmarkt na de coronacrisis, maar ook van de sterke positionering van YoungCapital. Het begon in 2000 als een digitaal banenplatform voor studenten, maar heeft inmiddels een behoorlijk marktaandeel in de recruitment- en uitzendbranche. ‘We verwachten in 2021 een jaaromzet van minstens 600 miljoen euro, een belangrijke stap in het waarmaken van onze ambitie’, aldus Kooistra.

De ambitie is om een plek in de top-5 te verkrijgen in de Europese uitzend- en recruitmentbranche in 2025. Met ruim twintig internationale sites en een database van 7,5 miljoen mensen zien ze kansen. De merken van de recruitmentbureaus en banenplatforms blijven overigens bestaan onder het moederbedrijf The Works. Het gaat om onder meer YoungCapital, YoungCapital NEXT, Jobbird.com en StudentJob.

Jobboards

Het bedrijf kan volgens Kooistra fors groeien omdat ze datagedreven werken en omdat tech naar eigen zeggen in het DNA zit. ‘Vanaf het begin hebben de oprichters ingezet op digitaal en data verzamelen, daardoor kan YoungCapital veel en snel matches maken en daar draait het allemaal om; bedrijven en nieuwe medewerkers met elkaar matchen,’ aldus Kooistra.

Door het grote aantal zogenaamde ‘jobboards’ - websites waar banen worden aangeboden - verzamelt The Works onnoemlijk veel data en profielen van flexwerkers en werkzoekenden. ‘Hoe meer profielen en data, hoe meer je klanten te bieden hebt,’ legt Kooistra uit. Fysieke vestigingen zijn overbodig, alles gaat digitaal.

Nadelen van algoritmen

Dat brengt ook uitdagingen met zich mee, zoals het voorkomen van de nadelen van algoritmen. ‘We willen ver weg blijven van het uitsluiten van bepaalde groepen bij het vinden van werk, het heeft onze aandacht en die van onze programmeurs om het systeem goed te laten werken, ook op dit gebied,’ licht Kooistra toe.

Na de coronacrisis is nu de toenemende krapte op de arbeidsmarkt de grootste uitdaging. Met name het vinden van voldoende en goede werknemers op het gebied van programmeren, ICT en finance is lastig. Daarom faciliteert YoungCapital NEXT opleidingen om jonge mensen op te leiden en te herscholen naar banen op deze gebieden, legt Kooistra uit. ‘NEXT is snel gegroeid, dat steunt ons in deze aanpak.’