Onderzoek beoordeelt herstel familiebedrijven na coronacrisis

De Erasmus Universiteit Rotterdam, BDO Accountants & Adviseurs en Rabobank publiceren dinsdag het jaarlijkse onderzoek naar familiebedrijven. Daarbij wordt gekeken hoe familiebedrijven ervoor zorgen dat zij na een crisis succesvol kunnen herstellen, met welke strategie en aanpak. Ook wordt bekeken hoe zij in de nasleep van een crisis verschillen van niet-familiebedrijven.

Familiebedrijven zijn een belangrijke werkgever in Nederland. Volgens de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn er meer dan 270.000 familiebedrijven. Die zijn goed voor bijna 2,5 miljoen banen en jaarlijks ongeveer 400 miljard euro aan omzet.

Volgens de onderzoekers zijn de uitkomsten van de studie waardevol omdat ze ook houvast bieden aan familiebedrijven in de huidige coronacrisis. ‘Weten welke aanpak succesvol is geweest in het verleden voor andere familiebedrijven kan de sleutel zijn om de huidige crisistijd te doorstaan en de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden’, aldus de onderzoekers.