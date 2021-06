‘Cubaans vaccin ruim 92 procent effectief tegen corona’

Het Cubaanse coronavaccin Abdala is voor 92,28 procent effectief tegen het longvirus, heeft het laboratorium dat het heeft ontwikkeld maandag (lokale tijd) bekendgemaakt. Wel zijn er drie doses nodig om die effectiviteit te bereiken, aldus het Centrum voor Genetische Engineering en Biotechnologie.

Abdala, dat zich in de laatste fase van klinische proeven bevindt, moet eind juni of begin juli officiële toestemming krijgen van de Cubaanse autoriteiten om te worden ingezet.

Op zaterdag kondigde het Finlay Institute of Vaccination aan dat zijn kandidaat-vaccin, Soberana 2, een effectiviteit van 62 procent vertoont na de injectie van twee van de drie doses. Het is een ‘rustgevend’ resultaat omdat het rekening houdt met de varianten die al in het Caribische land circuleren, zei directeur Vicente Verez van het instituut tegen de lokale pers. Ook deze kandidaat zou binnenkort officieel groen licht moeten krijgen.

‘Getroffen door de pandemie, hebben onze wetenschappers van het Finlay Institute en het Centrum voor Genetische Engineering en Biotechnologie alle obstakels overwonnen en ons twee zeer effectieve vaccins gegeven’, tweette de Cubaanse president Miguel Diaz-Canel.

Als beide middelen worden toegelaten dan zijn het de eerste vaccins die in Latijns-Amerika zijn ontwikkeld en geproduceerd. Ook al hebben onderzoekers herhaaldelijk de problemen aan de kaak gesteld als gevolg van het Amerikaanse embargo dat sinds 1962 van kracht is en onder de regering-Trump is versterkt.

De Cubaanse regering streeft ernaar om in augustus 70 procent van de 11,2 miljoen inwoners te laten vaccineren, en de hele bevolking voor het einde van het jaar. Als gevolg van het embargo begon Cuba zijn eigen medicijnen te ontwikkelen in de jaren 80. Van de dertien vaccins in zijn vaccinatieprogramma worden er acht lokaal geproduceerd.