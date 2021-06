‘Markt voor smart-hometoepassingen fors gegroeid’

De Nederlandse markt voor ‘slimme’ thuistoepassingen als verlichting, speakers en beveiliging is afgelopen jaar flink gegroeid. Vergeleken met 2019 was er een groei van 400 miljoen euro. Dat is een stijging van 18 procent, meldt marktonderzoeker Multiscope in zijn Smart Home Monitor, gebaseerd op onderzoek onder ruim 5200 Nederlanders.

Gezamenlijk hebben de Nederlandse huishoudens voor 2,9 miljard euro aan slimme producten in huis, aldus Multiscope. In de meeste gevallen bezitten mensen slimme verlichting of schakelaars, gevolgd door speakers.

De helft van de huishoudens bezit nu een of meerdere slimme toepassingen. In 2020 was dat 42 procent en in 2018 36 procent. Het bezit van slimme verlichting is het hardst gestegen, stelt Multiscope. Vorig jaar had 21 procent van de huishoudens een dergelijk product, nu is dat 27 procent.