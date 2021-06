Banken en energiesector leiden Wall Street naar winst

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag duidelijk hoger geëindigd. Beleggers schudden, in navolging van hun collega’s in Europa, de zorgen over snellere renteverhogingen van zich af. Banken en bedrijven in de energiesector deden het goed. Bedrijven die zich bezighouden met cryptomunten kregen juist klappen.

De financiële sector op Wall Street steeg tot 3,7 procent, aangevoerd door instellingen als Wells Fargo, Bank of America en Goldman Sachs. Ook Citigroup steeg mee. Oliebedrijven als ExxonMobil (plus 3,6 procent) en Chevron (plus 3 procent) werden ook hoger gezet. ExxonMobil zou naar verluidt de komende jaren nog eens jaarlijks tot 10 procent van zijn kantoorpersoneel willen laten afvloeien.

Bedrijven die actief zijn met digitale munten zoals bitcoins stonden maandag bij de verliezers op de beurzen in New York, na nieuwe stappen van de Chinese overheid tegen cryptomunten. In de zuidwestelijke Chinese provincie Sichuan is een verbod opgelegd voor het zogenoemde ‘minen’ van digitale munten. In die provincie zijn veel producenten van cryptomunten te vinden omdat er een groot aanbod is van goedkope stroom uit waterkrachtcentrales en het minen veel energie verbruikt. Daarnaast hebben de grote Chinese betalingsdienstverlener Alipay en zes banken een verbod gekregen van de overheid om te handelen in digitale munten of hier diensten voor te verlenen.

Coinbose Global

De prijzen van de bitcoin en munten zoals de ether stonden hierdoor flink onder druk. Cryptobedrijven als Coinbase Global, Marathon Digital en Riot Blockchain verloren tot 3,8 procent. MicroStrategy dat veel heeft geïnvesteerd in digitale munten leverde haast 10 procent in.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot met een plus van 1,8 procent op 33.876,97 punten. De brede S&P 500 steeg 1,4 procent tot 4224,79 punten en technologiebeurs Nasdaq won 0,8 procent tot 14.141,48 punten.

Amazon

Amazon stond 0,9 procent in de min. Prime Day is een van de grootste onlinekoopjesfestijnen van het jaar. Beleggers zullen erg benieuwd zijn hoeveel er tijdens het evenement op maandag en dinsdag gespendeerd zal worden door consumenten verspreid over de wereld.

De maker van landbouwtechnologie Raven Industries was een opvallende stijger met een plus van haast 50 procent. Raven wordt voor 2,1 miljard dollar overgenomen door branchegenoot CNH Industrial.

Apple ging 1,4 procent omlaag. De Duitse antitrustwaakhond is een onderzoek begonnen naar het techconcern, maar gedurende de dag verdween de negatieve stemming daarover.