Air France-KLM verwacht nieuwe steundeal met Nederland in zomer

Luchtvaartconcern Air France-KLM verwacht deze zomer een nieuwe deal met Nederland te kunnen sluiten over coronasteun. Topman Ben Smith van het bedrijf zei dat tijdens een luchtvaartcongres in Parijs. Waarschijnlijk gaat het om het omzetten van schulden die Air France-KLM heeft bij de Nederlandse staat in nieuwe aandelen.

Smith liet in april al weten dat zijn bedrijf daarover met Nederland in gesprek is. Frankrijk zette eerder al een uitstaande schuld om in aandelen. Een deal met Nederland moet nog wel worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Ook met die waakhond voert Air France-KLM volgens Smith gesprekken.

Verder liet Smith weten dat de reactie op een geplande uitgifte van een obligatielening ter waarde van 600 miljoen euro positief was. Volgens de Canadees wijst dat op steun van de plannen van Air France-KLM om uit de coronacrisis te komen.

De luchtvaartsector is hard getroffen door de coronacrisis. Daardoor kwamen reizen, zowel voor toerisme als voor zaken, vrijwel stil te liggen. Luchtvaartmaatschappijen zagen hun inkomsten enorm afnemen en moesten in veel gevallen met steun van overheden overeind worden gehouden. Ook sneden de maatschappijen in de personeelskosten door afscheid te nemen van een deel van hun werknemers.