Ruim 500 aanwezigen bij protest tegen Hongaarse anti-LHBTI-wet

Ruim 500 mensen hebben maandag bij het Amsterdamse Homomonument geprotesteerd tegen de Hongaarse anti-LHBTI-wet die vorige week is aangenomen, schat het COC Nederland. Ze eisten dat de Europese Commissie maatregelen neemt om de nieuwe wet ongedaan te maken. Ook wilden ze met de actie hun steun betuigen aan lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI) in Hongarije.

Een woordvoerder van COC Nederland noemt de uur durende actie na afloop ‘een groot succes’. ‘De oproep was eenduidig: de EU moet de komende dagen aan de slag en de subsidies aan Hongarije intrekken.’ Sprekers tijdens het protest Lilianne Ploumen (PvdA), Europarlementariër Liesje Schreinemacher (VVD) en eerste transgender Kamerlid Lisa van Ginneken (D66) schaarden zich achter die boodschap. Een lesbische Hongaarse die met haar partner in Nederland woont, sloot de bijeenkomst af en zei gelukkig te zijn met de Nederlandse steun. ‘Ze was optimistisch dat we met de steun vanuit heel Europa, deze wet een kopje kleiner kunnen maken’, blikt de woordvoerder terug.

Initiatiefnemers van de demonstratie waren LHBTI-activisten samen met onder meer COC Nederland en Amnesty International. ‘De EU-ministers van Buitenlandse Zaken beslissen vanaf dinsdag in Luxemburg of er sancties komen tegen landen als Hongarije en Polen’, schrijven ze in een verklaring. ‘In beide landen worden de mensenrechten van LHBTI’ers en andere minderheden met voeten getreden en staat de rechtsstaat zwaar onder druk.’

Buiten het klaslokaal

In de wet staat dat materiaal dat ‘afwijking van de genderidentiteit, geslachtsveranderingen en homoseksualiteit promoot’ niet mag worden getoond aan mensen onder de achttien jaar. Dat heeft ook gevolgen buiten het klaslokaal. Zo mogen sommige boeken straks niet meer uitgegeven worden en moeten LHBTI-organisaties in hun campagnes rekening houden met de nieuwe regels.

Het COC liet eerder al weten de nieuwe wet ‘walgelijk’ te vinden.