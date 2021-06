Turkije versoepelt nationale lockdown op 1 juli

In Turkije wordt de coronalockdown op 1 juli verder versoepeld. Meerdere beperkingen die waren opgelegd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, verdwijnen. Zo is er ook op zondagen weer meer mogelijk en vervalt de avondklok doordeweeks. Ook onder meer het openbaar vervoer gaat weer terug naar normaal.

Volgens de Turkse president Erdogan kan het omdat het aantal nieuwe infecties is gedaald tot ongeveer 5000 per dag. Turkije was de afgelopen weken al begonnen de coronamaatregelen te verlichten. Restaurants mochten weer open voor een beperkt aantal gasten. Ook vervielen veel beperkingen voor de weekdagen. De lockdown gold al niet voor toeristen.

In april kende Turkije nog een piek van meer dan 60.000 coronabesmettingen per dag.