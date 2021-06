Accufabrikant Northvolt gaat samen met Volvo grote fabriek bouwen

De Zweedse accufabrikant Northvolt is een samenwerking aangegaan met autoproducent Volvo. De twee gaan samen een enorme fabriek bouwen in Europa waar accu’s moeten worden gebouwd voor gebruik in de voertuigen van Volvo. De productie daarvan zou over vijf jaar moeten beginnen. Volvo wil vanaf 2030 alleen nog maar elektrisch aangedreven auto’s op de markt brengen.