India boekt vaccinatierecord met 7,8 miljoen prikken op een dag

In India hebben maandag 7,8 miljoen mensen een coronovaccin toegediend gekregen, een record. De afgelopen weken lag het daggemiddelde in het land van 1,4 miljard inwoners op ongeveer 3 miljoen. Een verklaring voor de stijging is dat alle volwassenen nu gratis een prik kunnen halen, terwijl voorheen in veel gevallen moest worden betaald.

In april en mei werd het zorgstelsel overweldigd door de grote toestroom van slachtoffers. De aantallen zijn de afgelopen weken fors omlaag gegaan. Veel deelstaten hebben de coronamaatregelen inmiddels versoepeld, waardoor wordt gevreesd voor een nieuwe golf.

Premier Narendra Modi, die de regie over het coronabeleid van de deelstaten heeft overgenomen, is in zijn nopjes met het prikrecord. ‘Goed gedaan India’, twitterde hij op Internationale Yoga Dag. Volgens hem geeft yoga veel ‘innerlijke kracht’ om met de ziekte om te gaan en biedt de bezigheid ook bescherming tegen het virus.

In totaal zijn 280 miljoen doses toegediend, maar slechts 4 procent van de bevolking is volledig beschermd tegen het virus. Het doel van de regering is tegen het eind van het jaar alle bijna 1,1 miljard volwassenen te hebben ingeënt. In India zijn volgens de officiële cijfers meer dan 388.000 mensen overleden door Covid-19, het hoogste aantal na de VS en Brazilië. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk een stuk hoger.