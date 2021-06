Van Agt verlaat CDA vanwege gebrek steun partij aan Palestijnen

Oud-premier Dries van Agt heeft zijn CDA-lidmaatschap opgezegd. In een verklaring schrijft Van Agt dat hij de ‘onbarmhartigheid van het CDA jegens het Palestijnse volk’ niet langer kan verdragen.

Hij hekelt dat de partij meerdere keren tegen moties stemde die opriepen de Palestijnen te ondersteunen. De stem van het CDA was daarin bepalend. ‘Het stemgedrag van de CDA-fractie is mij rauw op het dak gevallen’, schrijft hij.

De 90-jarige Van Agt is al langer kritisch over de manier waarop het CDA naar de Palestijnse kwestie kijkt. In 2017 stemde hij al niet meer op de partij, maar op GroenLinks.