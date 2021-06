McDonald’s heeft 20.000 extra krachten nodig op Britse eilanden

McDonald’s heeft komende tijd veel extra personeel nodig in Groot-Brittannië en Ierland. De Amerikaanse fastfoodketen wil er circa 20.000 banen creëren om tegemoet te komen aan de verwachte groei van de vraag naar bijvoorbeeld Big Macs, Happy Meals en McFlurry’s na de coronapandemie.

Ook gaat McDonald’s in de landen de komende twaalf maanden vijftig nieuwe restaurants openen. De keten heeft momenteel nog ruim 130.000 mensen in dienst in circa 1400 Britse en Ierse restaurants.

Of de nieuwe krachten snel gevonden worden, moet nog blijken. Paul Pomroy, de topman van McDonald’s op de Britse eilanden, heeft in Britse media aangegeven dat het wel steeds moeilijker wordt om personeel te werven. De Britse horeca kampt met een flink personeelstekort sinds de versoepelingen van de coronamaatregelen het mogelijk maken om weer gasten te ontvangen.