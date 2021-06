Rutte: positie VVD in formatie is na weekend niet veranderd

De positie van de VVD in de formatie is in het afgelopen weekend niet veranderd. Dat zegt VVD-leider en demissionair premier Mark Rutte maandag na een gesprek met informateur Mariëtte Hamer. Hij kreeg net als de partijleiders van D66, CDA, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks van haar de opdracht de afgelopen dagen na te denken over een oplossing voor de impasse. Rutte heeft ‘het hele weekend gebeld en nagedacht’, maar wil nog steeds geen coalitie met zowel GroenLinks als de PvdA.