Herstel van luchtverkeer in Europa zet verder door

Het herstel in de Europese luchtvaart zet verder door nu mensen vaker in het vliegtuig stappen voor zomervakanties. Volgens cijfers van de Europese luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol was het aantal vluchten vorige week meer dan de helft van de vergelijkbare week van 2019, dus voor het uitbreken van de coronapandemie.

Vorige week vrijdag was er volgens Eurocontrol een piek te zien in het netwerk van de luchtverkeersleiding, met 19.826 vluchten. Dat is het hoogste niveau sinds maart 2020, dus pal voordat de sector vrijwel plat kwam te liggen door de lockdowns en reisbeperkingen in Europese landen. Maar inmiddels zijn veel beperkingen opgeheven dankzij de vaccinaties tegen het coronavirus en daar profiteert de luchtvaartsector van. Met name prijsvechter Ryanair voert meer vluchten uit.

Overigens zal het nog wel langere tijd duren voordat het vliegverkeer in het Europese luchtruim weer volledig is hersteld van de crisis. In het meest optimistische scenario denkt Eurocontrol dat het verkeer tegen het einde van dit jaar op 79 procent van het niveau van 2019 zal liggen. In dat scenario is iedereen dit jaar gevaccineerd tegen corona en komen er geen nieuwe virusuitbraken.