Duitsland verdenkt Russische wetenschapper van spionage

De Duitse justitie heeft een Russische wetenschapper opgepakt die in de Bondsrepubliek bij een universiteit als onderzoeksassistent werkt en voor Rusland zou spioneren. De man, Ilnoer N., is vrijdag gearresteerd, melden federale aanklagers in Karlsruhe maandag.

Ilnoer N. heeft volgens de aanklagers tussen oktober 2020 en juni 2021 minstens drie keer gevoelige informatie verstrekt aan een lid van de Russische geheime dienst. Hij zou daarvoor telkens geld hebben gekregen.