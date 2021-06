Goudprijs toont enig herstel na sterkste daling in 15 maanden

De prijs van goud ging maandag omhoog, nadat die vorige week nog de grootste wekelijkse daling sinds maart vorig jaar liet zien. Koopjesjagers lijken hun slag te slaan nu het edelmetaal flink in waarde is gedaald.

De goudprijs zakte vorige week met circa 6 procent door zorgen dat de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, de rente eerder kan gaan verhogen dan was verwacht. Hogere rentes en een sterkere dollar maken beleggingen in goud minder aantrekkelijk. Maandag wist de goudprijs op de grondstoffenmarkt in Londen weer wat te herstellen met een plus van 0,8 procent tot meer dan 1783 dollar per troy ounce (31,1 gram). In augustus vorig jaar steeg de goudprijs nog naar een recordniveau van meer dan 2000 dollar.

De prijs van zilver ging vorige week eveneens scherp omlaag en loopt nu ook weer wat op. De prijs van platina zakt wel verder weg, na de forse daling vorige week. Ook de koperprijs staat nog onder druk.