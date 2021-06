Staatsbosbeheer beraadt zich over toekomst Lombokbos Leersum

Staatsbosbeheer gaat met onder meer de gemeente Utrechtse Heuvelrug nadenken over de toekomst van het Lombokbos aan de noordkant van Leersum. Een deel van dat bos is compleet weggevaagd door het noodweer van vrijdag. Alle bomen zijn omgewaaid. Het is de vraag wat er nu moet gebeuren met het gebied, dat geen bos meer is, aldus gebiedsbeheerder Staatsbosbeheer.

In het Lombokbos stonden veel oude bomen. Mogelijk worden alle omgewaaide bomen opgeruimd. Het kan ook dat een deel blijft liggen. Of er helemaal opnieuw wordt aangeplant, is nog onduidelijk. De komende weken of maanden wordt eerst alle andere schade in de bossen rond Utrechtse Heuvelrug opgeruimd, want het is daar nu nog levensgevaarlijk, zegt een woordvoerder van Staatsbosbeheer.

Nu het regent worden takken en boomkruinen die al los in de bomen liggen zwaarder. Die kunnen dan alsnog vallen. De toegangswegen naar de bossen blijven daarom volgens Staatsbosbeheer zeker nog dagen met dranghekken afgesloten. Boa’s houden toezicht. Zondag zijn vijf bekeuringen uitgedeeld aan wandelaars die de verbodsborden negeerden.

De gebiedsbeheerder hoopt aan het eind van de week de eerste stukken natuur weer vrij te kunnen geven. Het Utrechts Landschap meldt dat het Breeveen en de Dartheide zeker de hele week nog afgesloten blijven.