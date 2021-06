Meeste wegen in Leersum weer begaanbaar

De meeste wegen en fietspaden in Leersum zijn opgeruimd en weer begaanbaar. Het gaat echter nog dagen en misschien wel twee weken duren voordat alles is opgeruimd in het dorp. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het dorp, dat onderdeel is van de gemeente, werd vrijdag getroffen door extreem noodweer waarbij negen mensen gewond raakten en talloze bomen omwaaiden.

De provincie heeft de wegen tussen Amerongen en Doorn (N225) en tussen Maarsbergen en de Donderberg-rotonde (N226) inmiddels vrijgegeven. Ook de fietspaden zijn weer geschoond. De Broekhuizerlaan in Leersum blijft tot nader orde afgesloten voor al het verkeer.

Zeker zes huizen zijn voorlopig niet bewoonbaar. De gemeente had bewoners onderdak aangeboden, maar zij konden bij familie en vrienden terecht. ‘Er wordt nog gekeken of de huizen definitief onbewoonbaar zijn of hoe lang het nog duurt voordat de bewoners weer terug kunnen’, zegt de woordvoerder. Ook bij andere huizen in het dorp wordt gekeken of daar grote schade is.

Gezamenlijke inzet

Zondag waren medewerkers van de buitendienst voor de derde dag op rij aan het werk om samen met inwoners en aannemers Leersum weer veilig en opgeruimd te krijgen. De gemeente noemde de gezamenlijke inzet ‘fantastisch’ en ‘hartverwarmend’. Zicht op de totale omvang van de schade is er vooralsnog niet. ‘Eerst komt het opruimen. De totale schade kan pas op een later moment worden geïnventariseerd.’

Mensen die vragen hebben over schade aan hun huis en de afhandeling daarvan, kunnen terecht bij het dorpshuis De Binder of op een speciaal spreekuur.