Duitse vakbond roept op tot staking bij Amazon op Prime Day

Een Duitse vakbond heeft medewerkers van webwinkelconcern Amazon opgeroepen met ingang van maandag enkele dagen in staking te gaan. De actie valt samen met Amazon Prime Day, een van de grootste onlinekoopjesfestijnen van het jaar en dus een drukke periode voor Amazon. Hoeveel medewerkers aan de oproep gehoor geven, is nog niet bekend. Ook is het nog onduidelijk of de staking gevolgen kan hebben voor de bezorging van Amazon-artikelen in Nederland.

De vakbond Verdi liet weten dat de stap onderdeel is van de al langer durende strijd met het Amerikaanse concern in Duitsland over betere loon- en arbeidsvoorwaarden. De distributie van goederen voor Nederland wordt normaal gesproken ook afgehandeld vanuit een distributiecentrum in Duitsland.

Waar het Verdi vooral om gaat is dat het personeel het de laatste jaren een stuk drukker heeft gekregen, maar er zou geen cent meer loon betaald worden voor de verhoogde werkdruk. Amazon benadrukt in een reactie dat het bedrijf uitstekende lonen en andere voordelen voor de medewerkers biedt. Volgens Amazon waren er eerder ook al stakingsoproepen, en toen bleef 90 procent van de werknemers in de distributiecentra gewoon aan het werk.

Beginnersloon

Eerder kondigde het bedrijf nog aan dat het in zijn Duitse vestigingen vanaf juli een beginnersloon van 12 euro per uur garandeert. Volgend jaar zal dat verder oplopen, tot ten minste 12,50 euro per uur.

Amazon begon in 2015 met Prime Day in de Verenigde Staten. Inmiddels is het een wereldwijde actie. Het concern probeert met het evenement jaarlijks door fikse kortingen zijn verkopen op te voeren en meer abonnees te vinden voor zijn Prime-diensten. Maar het koopjesfestijn is niet onomstreden. Sinds 2018 protesteren Amazon-werknemers elk jaar rond Prime Day tegen slechte werkomstandigheden in het bedrijf, zoals lage lonen en de alsmaar stijgende werkdruk.