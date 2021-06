Nieuwe Amerikaanse gezant voor Noord-Korea wil ‘overal’ praten

De nieuwe Amerikaanse gezant voor Noord-Korea is bereid ‘altijd, overal en zonder voorwaarden vooraf’ te komen onderhandelen met vertegenwoordigers van het regime van Kim Jong-un. Het overleg over het kernwapenprogramma van de geïsoleerde dictatuur ligt al geruime tijd stil en Kim zei vorige week dat voorbereidingen getroffen moeten worden voor zowel een ‘dialoog als confrontatie’ met Washington.

Die uitspraak was in Washington al omschreven als een ‘interessant signaal’, maar het is nog niet gekomen tot nieuwe onderhandelingen. De Noord-Koreanen zorgden een paar jaar geleden voor grote internationale onrust met kernproeven, een raketprogramma en oorlogsretoriek. Noord-Korea testte in 2017 herhaaldelijk raketten die krachtig genoeg waren om delen van de VS te bereiken.

Leider Kim stopte daarna met dergelijk machtsvertoon om diplomatie een kans te geven. Hij wil af van de zware internationale strafmaatregelen die zijn ingesteld tegen zijn land, dat kampt met grote economische problemen. De vorige Amerikaanse president Donald Trump ontmoette Kim herhaaldelijk zelf, maar het kwam niet tot een definitief akkoord over de nucleaire ontwapening van Noord-Korea.

Bondgenoten

De regering van de nieuwe president Joe Biden heeft al aangekondigd voor een ‘praktische benadering’ van het hoofdpijndossier te kiezen. De Amerikaanse gezant Sung Kim bezoekt momenteel Zuid-Korea en overlegt daar met regionale bondgenoten, waaronder ook Japan. De diplomaat zei te hopen op een ‘positieve reactie’ vanuit Pyongyang op de Amerikaanse toenaderingspogingen. Hij wil graag met praten met de Noord-Koreanen.

Kim Jong-un erkende vorige week dat in Noord-Korea sprake is van problemen met de voedselvoorziening. Sommige analisten opperden daarna in internationale media dat Pyongyang mogelijk meer bereidheid zal tonen om weer een dialoog aan te gaan nu het buitenlandse hulp goed kan gebruiken.