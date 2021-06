Succes met maaltijdbezorging helpt Prosus aan recordresultaten

De aan de Amsterdamse aandelenbeurs genoteerde techinvesteerder Prosus heeft in het afgelopen boekjaar recordresultaten behaald. Daarbij werd onder meer flink geprofiteerd van de activiteiten op het gebied van maaltijdbezorging tijdens de coronapandemie. Prosus is een grote aandeelhouder van onder meer maaltijdbezorger Delivery Hero.

De groepsomzet in het gebroken boekjaar dat eind maart werd afgesloten, kwam uit op 28,8 miljard dollar, een stijging van 33 procent ten opzichte van een jaar eerder. De winst nam met 44 procent toe tot 5,6 miljard dollar. Volgens Prosus was bij het segment voor maaltijdbezorging een omzetgroei van 127 procent naar 1,5 miljard dollar te zien. Verder deed het bedrijf ook goede zaken met zijn andere e-commerce-activiteiten, waaronder het grote belang in het Chinese technologieconcern Tencent. Prosus is ook actief met bijvoorbeeld betalingsdiensten, advertenties en online-onderwijs.

In april werd nog bekend dat Prosus 14,6 miljard dollar had opgehaald met de verkoop van aandelen Tencent. In totaal werd een belang van 2 procent in het Chinese internetbedrijf van de hand gedaan. Prosus bezit nu 28,9 procent van Tencent. Met de opbrengst wilde Prosus geld vrijmaken voor investeringen in opkomende sectoren.