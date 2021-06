Duitsland meldt laagste stijging coronagevallen sinds augustus

De laatste keer dat het RKI in een periode van 24 uur minder dan 500 besmettingen registreerde, was volgens persbureau DPA op 10 augustus. De dagelijkse coronacijfers vallen op maandagen vaker laag uit. Dat komt omdat het in weekenden rustiger is in de teststraten.

Duitsland meldde afgelopen weekend ook al een andere mijlpaal. Het aantal coronapatiënten op de intensive care zakte voor het eerst in acht maanden onder de 1000, meldde medisch beroepsorganisatie DIVI. Daar lagen op het hoogtepunt van de coronacrisis nog meer dan 5000 patiënten.

In Duitsland worden al sinds april steeds minder nieuwe besmettingen gemeld. Dat komt vermoedelijk doordat steeds meer Duitsers zich laten vaccineren tegen het virus.