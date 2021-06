Automobilist reed per ongeluk in op omstanders Pride-parade in VS

Het incident waarbij de chauffeur van een pick-uptruck zaterdag inreed op omstanders aan het begin van een Pride-parade nabij Fort Lauderdale, in Zuid-Florida, was een ‘tragisch ongeval’. Dat hebben de autoriteiten zondag (lokale tijd) gemeld. Bij het ongeval kwam een persoon om het leven en raakte een ander zwaargewond.

In eerste instantie was het onduidelijk of het om een ongeluk ging of dat de automobilist doelbewust mensen heeft proberen te raken. De bestuurder die kort na het incident werd aangehouden, sprak van een ongeluk. Hij zou deelnemer zijn geweest aan de parade en lid van een homokoor. De burgemeester van Fort Lauderdale, de Democraat Dean Trantalis, riep dat het ging om een aanslag op zijn partijgenote Debbie Wasserman Schultz die lid is van het Congres.

‘Vandaag weten we dat het incident van zaterdag een tragisch ongeval betrof, en geen criminele daad tegen een persoon of een groep mensen’, aldus de politie van Wilton Manors. De politie van Fort Lauderdale liet weten dat de 77-jarige bestuurder deelnam aan de feestelijkheden en vooraan in de stoet mocht rijden, omdat hij door medische problemen moeite had om te lopen.