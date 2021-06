FNV en Wibra voor rechter om inhalen gemiste uren personeel

Vakbond FNV en winkelketen Wibra staan tegenover elkaar voor de rechter. De bond wil voorkomen dat personeel onbetaald uren moet inhalen die het niet kon werken omdat de winkels dicht moesten tijdens de lockdown. Maar Wibra voldoet naar eigen zeggen aan de cao-regeling rond plus- en minuren.

FNV stelt dat Wibra misbruik maakt van de NOW-regeling, waarmee het bedrijf 80 procent van de loonkosten door de overheid kreeg gecompenseerd. Volgens de vakbond heeft Wibra de niet-gewerkte uren tijdens de lockdown genoteerd en wil de winkelketen dat de medewerkers die in de zomer gratis komen inhalen. De bond meent dat de discounter daarmee van twee walletjes eet.

Wibra op zijn beurt gaf al eerder aan de zaak vol vertrouwen tegemoet te zien. Bij Wibra heeft het personeel een contract voor een vast aantal uren per maand, maar kan het aantal gewerkte uren soms wat afwijken. Ook tijdens de winkelsluitingen kreeg het personeel gewoon uitbetaald hoewel er soms minder werk was. In overleg met de ondernemingsraad besloot Wibra het personeel langer de tijd te geven om de minuren weg te werken.