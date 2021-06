Tijdstip overlijden Conings nog onbekend

Het is nog niet bekend hoelang Jürgen Conings dood in het Dilserbos heeft gelegen voordat hij zondag werd gevonden. De Belgische militair, op wie wekenlang een klopjacht is gemaakt, heeft zich vermoedelijk zelf om het leven gebracht met een vuurwapen. Een autopsie moet zondagnacht en maandagmorgen uitwijzen wanneer dat gebeurde en onder welke omstandigheden.

Volgens het federaal parket is inmiddels wel vastgesteld dat het om het lichaam van Conings gaat. ‘Daarover is er geen twijfel,’ verklaarde Frédéric Van Leeuw. ‘Het onderzoek gaat verder. We gaan maandag in de loop van de namiddag communiceren zodra alle resultaten van het laboratorium binnen zijn’.

De rechts-extremistische Conings verdween vijf weken geleden met medeneming van onder meer een machinegeweer, pistool en munitie uit het wapendepot. In afscheidsbrieven dreigde hij onder anderen de Vlaamse viroloog Marc Van Ranst iets aan te doen. Deze zat sindsdien met zijn familie ondergedoken in een safehouse en werkte alleen nog online.

Opgelucht

Zondagavond mocht Van Ranst naar huis. Zijn beveiliging is overgedragen aan de lokale politie. De medisch specialist reageerde na de vondst van het stoffelijk overschot opgelucht maar vergat ook de andere slachtoffers niet. ‘Voor mij is deze periode na twee weken vergeten. Voor de kinderen en familie van Conings is dit blijvend.’

De minister van Binnenlandse Zaken beëindigde op advies van het Nationaal Crisiscentrum tevens het landelijk noodplan terrorisme. Dat was op 18 mei afgekondigd, voor het eerst sinds de inwerkingtreding een jaar eerder, en kon nu volgens de samenwerkende veiligheidsdiensten met een gerust hart worden ingetrokken.