Nederland stuurt 160.000 vaccins naar Suriname

Deze vaccins komen op een goed moment, zegt directeur Rakesh Sukul van het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid. Op dit moment zijn er volgens hem nog ongeveer 30.000 doses beschikbaar in Suriname. ‘’We zijn blij met de komst van deze vaccins. Als we doorgaan zoals de afgelopen tijd, met gemiddeld tussen de vijf- tot zesduizend prikken per dag, kunnen we de nieuwe vaccins uit Nederland deze maand al gebruiken.’’

De zending van volgende week is onderdeel van een eerder door Nederland toegezegde donatie van tussen de 500.000 en 750.000 doses entstof. Behalve deze levering heeft Nederland eerder ook al 90.000 vaccins, zuurstofcontainers, beademingsmachines, persoonlijke beschermingsmiddelen en een medisch team naar Suriname gestuurd. De regering heeft hiervoor een aanvullend budget van 2 miljoen euro vrijgemaakt.

Het medisch team van rond de dertig personen is sinds 5 juni actief in Suriname. Dit team, met wisselende samenstelling, zal zeker tot augustus hulp blijven verlenen, aldus het ministerie.