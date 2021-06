Porsche steekt tientallen miljoenen in fabrikant van accu’s

Porsche gaat met de Duitse accuspecialist Custom Cells nieuwe accu’s maken voor elektrische sportwagens. Het Duitse automerk, onderdeel van autoconcern Volkswagen, steekt tientallen miljoenen in de onderneming. Daarmee krijgt Porsche bijna 84 procent van Custom Cells in handen en zou de productie in 2024 op kleinschalige wijze van start kunnen gaan.

Porsche beschouwt de technologie rond accu’s als de motor van de toekomst. Met Custom Cells wil Porsche goed kunnen inzetten op onderzoek, ontwikkeling en verkoop van ervan. Het is de bedoeling dat de nieuwe fabriek, gelegen buiten Stuttgart, jaarlijks ongeveer voor duizend wagens accu’s kan maken. Hoeveel geld er precies met de nieuwe aankondigingen is gemoeid, wordt niet naar buiten gebracht.

De nieuwe accu’s moeten in minder dan een kwartier opgeladen kunnen zijn, heeft Porsche-topman Oliver Blume gezegd in een interview met het Duitse blad Welt am Sonntag. Dat is sneller dan bijvoorbeeld het huidige Taycan-model. Die doet er 22,5 minuut over om een accu die nog voor 5 procent stroom heeft op te laden tot ongeveer 80 procent.

Porsche is het meest winstgevende merk van Volkswagen. Om een goede positie op de markt te behouden, willen de Duitsers komende jaren flink inzetten op elektrische auto’s. Bijna 80 procent van de auto’s die Porsche over tien jaar zal verkopen zullen elektrisch zijn, heeft Blume eerder dit jaar al gezegd.