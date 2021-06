Acht aanhoudingen bij drugsactie Etten-Leur

Acht personen zijn zaterdag aangehouden in Etten-Leur, na een inval van de politie in een drugspand. Agenten namen een flinke hoeveelheid softdrugs en wat harddrugs in beslag, evenals geld en telefoons. In de woning en schuur gebruikten mensen drugs en de politie vond aanwijzingen dat er werd gedeald vanuit het huis.