Lichaam gevonden in zoektocht naar Belgische militair Conings

In de zoektocht naar de weken geleden verdwenen en voortvluchtige Belgische militair Jürgen Conings is een lichaam gevonden, melden Belgische media. De burgemeester van Maaseik, Johan Tollenaere, heeft naar eigen zeggen zelf het lijk gevonden tijdens een fietstocht in het Nationale Park Hoge Kempen, schrijven zij. Hij denkt dat het om de 17 mei verdwenen militair gaat. Conings wordt ervan verdacht een aantal mensen te hebben bedreigd, onder wie de Belgische viroloog Marc Van Ranst.