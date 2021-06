China dient miljardste dosis van coronavaccin toe

China heeft zaterdag de miljardste coronaprik gezet. Dat is wereldwijd zo’n 40 procent van alle inentingen tegen Covid-19. De vaccinatiecampagne in het Aziatische land begon langzaam, maar inmiddels is het tempo flink opgevoerd. De laatste 100 miljoen prikken werden volgens staatspersbureau Xinhua in vijf dagen gezet.

China gebruikt vaccins die in eigen land zijn geproduceerd. Van de 21 die sinds vorig jaar worden onderzocht, zijn er enkelen in gebruik. Deze bestaan in de meeste gevallen uit twee prikken. Alle 18-plussers kunnen zich laten inenten.

Het is niet bekend hoeveel Chinezen al een vaccin toegediend hebben gekregen. De autoriteiten willen in juni 40 procent van de bijna 1,4 miljard inwoners volledig hebben gevaccineerd. Dat moet eind dit jaar 70 procent zijn.

Terughoudend

Een deel van de Chinese bevolking is terughoudend bij het halen van een prik. Dat zou onder meer het gevolg zijn van eerdere vaccinatieschandalen. In sommige delen van het land worden mensen gemotiveerd door hen na hun inenting bijvoorbeeld gratis eieren of kortingsbonnen te geven.

Het coronavirus dook eind 2019 voor het eerst op in de Chinese stad Wuhan en werd vervolgens ook in andere delen van het land vastgesteld. De regering voerde strenge maatregelen in om de verspreiding ervan tegen te gaan. Ondanks dat de uitbraak volgens de jongste cijfers van de autoriteiten onder controle lijkt, gelden sommige zware beperkingen nog altijd. Zo worden bijvoorbeeld nog steeds veel reizigers geweerd.