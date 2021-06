Begin van astronomische zomer brengt verkoeling

In de nacht van zondag op maandag valt het exacte moment van de zonnewende. Dan bereikt de zon op het noordelijk halfrond haar hoogste punt, de Kreeftskeerkring. Dat moment wordt gezien als het officiële begin van de astronomische zomer.

Maandag 21 juni is ook de langste dag van het jaar aangezien er dan maar liefst zestien uur en drie kwartier daglicht is. De zon komt namelijk op om 05.18 uur en gaat pas om 22.03 uur onder.

Verkoeling

De eerstkomende dagen verlopen in tegenstelling tot afgelopen week behoorlijk koel. Het is zondagnacht en maandagochtend bovendien nog even kletsnat en er komt vanuit het westen weer een heleboel regenwater naar beneden. In de loop van de dag wordt het droger, maar alleen in het uiterste zuidoosten komen nog temperaturen van 20 graden voor. De rest van het land haalt dat niet.

Aan het eind van de week gaan de temperaturen weer wat omhoog en vanaf het weekend lijken de zomerse waarden van 25 graden of meer weer bereikt te worden. De extreme hitte of extreme buien van de laatste tijd liggen even niet meer in de verwachting.